بوكيتينو يقترب من مانشستر يونايتد وفيرجسون يقود المفاوضات

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بدأ السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التفاوض مع مدير فني جديد لخلافة المدرب السابق أولي جونار سولسكاير.

وأقال مانشستر يونايتد سولسكاير بشكل رسمي، أمس الاحد، على خلفية الهزيمة امام واتفورد بنتيجة 4-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي، ويتولى مايكل كاريك قيادة الفريق حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وذكر النادي في بيان رسمي أن النادي سيتعاقد مع مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير بريطانية إن مصادر قربه من ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان متلهف لقيادة الشياطين الحمر.

وذكرت التقارير أن فيرجسون هو من يقود المفاوضات الان، وانه اجرى الاتصالات الأولى بالفعل مع ممثلي بوكيتنيو.

وأشارت التقارير إلى أن مديري مانشستر يونايتد يخططون للاتفاق مع بوكيتينو على القدوم إلى «أولد ترافورد» في الصيف المقبل، لكن المدرب الأرجنتيني طلب تولي المهمة الفنية للشياطين الحمر حاليًا.