قضت محكمة طنطا، اليوم الإثنين، بمعاقبة يوتيوبر وزميله بالحبس 3 سنوات؛ لتسببهما في غرق شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى الترع أثناء تصوير المشاهد، ونشرها على الأول.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغات من الأهالي، بمصرع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدعى "شريف على بركات الغريب"، يبلغ من العمر 21 سنة، غرقا في مياه ترعة أم ربيعة، بعزبة بكير في قرية شوبر التابعة لمركز طنطا.

وحررت أسرة الشاب، الذي يقطن بإحدى العزب التابعة لمركز طنطا، بلاغًا تتهم فيه شخصين وآخرين بالتسبب في وفاته وإلقاؤه في مياه الترعة؛ من أجل تصوير أحد المشاهد ليوتيوبر من أهالي القرية لتمثيل مشهد إنقاذه لتسجيل نسبة مشاهدات عالية للفيديو الذي تم تصويره وراح ضحيته ابنهم الشاب المعاق ذهنيا.

وتولت النيابة التحقيقات وقدمت الأسرة فلاشة عليها تسجيلات وأقوال عدد من الشهود الذين يثبتون صحة الواقعة، وأكدوا أن المجني عليه تم استدراجه حتى سقط في المياه، وطلبت سماع أقوال الشهود.

وأحالت النيابة القضية التي حملت رقم 9111 جنح مركز طنطا لسنة 2021 إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها المتقدم.