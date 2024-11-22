منظمة الصحة العالمية: العراقيل الإسرائيلية تحد من قدرتنا في قطاع غزة

قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الطبي في قطاع غزة ولبنان يجب أن تتوقف فورًا، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أن المهمة الأساسية للمنظمة تتمثل في توفير جميع المساعدات الضرورية.

وتابعت: «بذلنا جهودًا لتقديم الخدمات الطبية كلما سنحت الفرصة، لكن العراقيل التي تفرضها تل أبيب قد حدت من قدرتنا على الوصول إلى جميع المحتاجين».

وناشدت بتعزيز الدعم والتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لإدخال المستلزمات الطبية، وإرسال الوقود إلى المستشفيات، بالإضافة إلى توفير الغذاء والمياه النظيفة، إذ أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه اللازمة للمرضى.

وشددت على أن المنظمة تعمل على إدخال فرق طبية عاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الأعداد المستهدفة بسبب التداعيات والعراقيل.

وأشارت إلى أنه في لبنان، تسعى منظمة الصحة العالمية جاهدة لإدخال جميع اللوازم الطبية، بما في ذلك أكياس الدم، لدعم المستشفيات بكل ما تحتاجه من معدات طبية وأطقم ضرورية.