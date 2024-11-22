سلوت يحدد موقف أليسون من مواجهة ساوثهامبتون

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كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن موقف البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الريدز، من المشاركة في مباراة ساوثهامبتون في البريميرليج.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ساوثهامبتون في البريميرليج:" أليسون؟ يتدرب بمفرده مع مدرب الحراس لكنه مازال لم يتدرب مع المجموعة بعد ونحن حذرين بشأن التعامل معه".

أضاف:" أليسون لن يكون متاحاً للعب ضد ساوثهامبتون يوم الأحد".

تابع سلوت:" لا أتوقع جاهزية اليسون وجوتا لمباراة ريال مدريد، بالنسبة لـ أرنولد؟ دعونا نرى حينها".

أشار الهولندي:" فان دايك بحالة جيدة وتدرب معنا، وأرنولد لم يتدرب مع المجموعة بعد لكن نتوقع عودته قريباً".

واصل سلوت:" هارفي إليوت يتدرب مع المجموعة ومضى عدة أسابيع بالتدريبات الفردية لكنه معنا الآن".

أتم سلوت:" جوتا بنفس وضع كييزا، نتوقع عودتهما بالأسابيع المقبلة".