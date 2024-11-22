بوريل: ترامب وبوتين سيلتقيان والحل الذي سيطرحانه لن يوافق عليه زيلينسكي

رأى ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمعان لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وأكد بوريل خلال حديث له مع محطة "كادينا سير" الإسبانية، أن كل المؤشرات تدل على أن بوتين وترامب سيجلسان إلى طاولة المفاوضات، حيث ستكون أوكرانيا على قائمة المواضيع التي سيتم التفاوض بشأنها، مضيفا أنه مؤخرا زار أوكرانيا وتحدث مع فلاديمير زيلينسكي حول هذا الاحتمال. فأشار إلى أن رأس نظام كييف أعرب عن "عدم موافقته" على الحل المعد من قبل واشنطن وموسكو.

ووفقا له، فإن غالبية الدول الأوروبية، إن لم يكن كلها، مستعدة لمواصلة تقديم المساعدة لكييف، كما لفت إلى أنه كان دائما مؤيدا لقرار السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأوروبية للهجوم في العمق الروسي.

يذكر أن ترامب تحدث مرارا خلال حملته الانتخابية عن الأزمة الأوكرانية، حيث شدد على أن باستطاعته إيجاد تسوية لحل النزاع خلال يوم واحد فقط في حال عودته إلى البيت الأبيض، في حين صرح الكرملين بأن مشكلة أوكرانيا "معقدة جدا" ولا يمكن حلها بهذه البساطة.