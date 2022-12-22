زاخاروفا: روسيا تعزز علاقاتها المالية مع الهند وسط العقوبات الغربية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا تعتزم تعزيز العلاقات المالية مع الهند وسط العقوبات الغربية.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن تعليق الدبلوماسية الروسية جاء تعقيبا على تصريح للمدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية أجاي ساهي، حول بدء الهند تسوية حساباتها مع روسيا بالروبية هذا الأسبوع.

وقالت "إننا نتحدث عن عدم الاستقرار المتزايد في نظام التسويات الدولية عبر الحدود على خلفية العقوبات غير القانونية ضد روسيا، وكذلك العمل المنهجي لتعزيز التعاون المالي الثنائي مع دولنا الصديقة، بما في ذلك الهند".

وقال ساهاي في وقت سابق إن البنوك الروسية فتحت 10 إلى 11 حسابًا بالعملة الهندية مع البنوك الهندية للتسويات التجارية بالروبية.

وقال السفير الروسي لدى الهند دينيس أليبوف، في وقت سابق، إن موسكو ونيودلهي ستكملان مهمة الوصول إلى حجم تداول تجاري قيمته 30 مليار دولار حدده زعيما البلدين بحلول عام 2025 قبل الموعد المحدد بنهاية هذا العام.

وأضاف أن المهمة تكتمل حتى الآن بشكل رئيسي من خلال زيادة الإمدادات الروسية من النفط الخام والأسمدة وعدد من المنتجات الزراعية إلى الهند.