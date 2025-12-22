أمير قطر يعلن اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اكتمال «معجم الدوحة التاريخي للغة العربية»، مؤكدًا أنه يعزز بمادته الثرية تمسك الشعوب العربية بهويتها وانفتاحها على العصر ووسائله الحديثة بكل ثقة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «نفتخر في قطر باكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الذي يعزز بمادته الثرية تمسك شعوبنا بهويتها وانفتاحها على العصر ووسائله الحديثة بكل ثقة. وهذه مناسبة لشكر كل من ساهم في هذا المنجز الحضاري التاريخي الذي نعتبر اكتماله ومراحل إنجازه مظهرا من مظاهر التكامل العربي المثمر».

وشهد أمير قطر حفل اكتمال «معجم الدوحة التاريخي للغة العربية»، حيث جرى عرض فيلم عن البوابة الإلكترونية الجديدة للمعجم، التي تتيح للمستخدمين مادة معجمية تاريخية، وتعكس دور المعجم في تعزيز الحضور الرقمي للغة العربية، وتوسيع دوائر الاستفادة منها عبر الوسائل الحديثة والمتطورة.

وكرّم أمير البلاد الخبراء والباحثين والمحررين الذين عملوا على إكمال مشروع المعجم في مختلف مراحل إنجازه، تقديرا لجهودهم العلمية وعطائهم البحثي وخدمتهم الكبيرة للغة العربية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ورؤساء مجامع اللغة العربية والمهتمين بالثقافة العربية، وأعضاء المجلس العلمي للمعجم والخبراء والباحثين.