يرى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فوز فريقه بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، أمر وارد لأن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه لا ينظر إلى نتائج الغريم التقليدي للأهلي وتصدره جدول المسابقة.

وقال كارتيرون في حواره، عبر قناة نادي الزمالك: "لا أنظر لنتائج الأهلي، الزمالك يستحق الصدارة والمنافسة على دوري الأبطال وهذا أقل شيء".

وأضاف مدرب الزمالك :"لاعبو الزمالك لديهم الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، عندما دربت الوداد المغربي كان الفارق مع المتصدر 22 نقطة، ثم انتهى الموسم والفارق 4 نقاط فقط، كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وتابع مدرب الأهلي السابق: "كل ما ننظر إليه الآن هو التفكير في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز، روحنا المعنوية في السماء، ربما الأمور صعبة في الدوري لكننا سنقدم كل ما لدينا".

وأوضح: " قطاع الناشئين بالزمالك يمتلك لاعبين جيدين مثل أحمد عيد وهدفي أن أصل باللاعبين إلى الفورمة الجيدة التي تؤهلهم لخوض الـ90 دقيقة بالمباريات كما أن لدى خطة للمرحلة القادمة ولدى حلول فى أكثر من مركز".