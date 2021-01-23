قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجة، إن زيارة الرئيس السيسي أمس لأكاديمية الشرطة تؤكد اقترابه من جميع فئات الشعب، وتفاصيل الأحداث التي تجري بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنمج «حصاد الأسبوع» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، أن زياراته التفقدية كل أسبوع توضح أنه قريب من تفاصيل المشروعات القومية والقائمين عليها من مهندسين وعمال.

وأوضح أن الرئيس كان حريصًا على متابعة التجهيزات والخطط التنفيذية لتأهيل شباب أكاديمية الشرطة، مشيرًا إلى مناقشاته المطولة مع الضباط القائمين على تعليم الجيل الجديد من ضباط الشرطة.

وأشار إلى أن حديث الرئيس مع أسر طلاب أكاديمية الشرطة يعزز المبادئ الوطنية ويغرس فكرة أن الطلاب بالأكاديمية بصدد تنفيذ مهمة حقيقة، مضيفًا أن زيارة الرئيس انعكست بشكل إيجابي على معنويات طلاب الأكاديمية، وستبقى في ذاكرتهم.



