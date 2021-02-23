من المنتظر البدء في تطعيم المدرسين والعاملين بدور الحضانة في ألمانيا ضد فيروس كورونا اعتبارا من غد الأربعاء.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، "بمقدور العاملين في دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية للأطفال والمدارس الابتدائية ومدارس الدمج تلقي اللقاح من الولايات اعتبارًا من غد".

وأضاف الوزير: "مرسومنا الخاص بهذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ عندئذ".

وحسب بيانات وزارة الصحة، من المنتظر نشر المرسوم في الصحيفة الرسمية غدا، حيث قال شبان إنه يتوقع بهذه الخطوة تحقيق أمان إضافي في هذا المجال الذي لا يكون فيه الالتزام بمسافة التباعد والكمامة متاحا على الدوام.

يشار إلى إعادة فتح المدارس الابتدائية والحضانات بشكل جزئي في عشر ولايات ألمانية منذ أمس الاثنين.

ومن المحتمل أن يتم لهذا الغرض توفير مئات الآلاف من الجرعات من لقاح شركة استرازينيكا التي لم تستخدمها الولايات حتى الان، وحسب بيانات وزارة الصحة فإن أكثر من 4ر1 مليون جرعة تم توريدها إلى الولايات، وقال معهد روبرت كوخ إن عدد الجرعات التي تم استخدامها وصل إلى 212 ألفًا فقط.