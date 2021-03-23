الرئيس الكوري الجنوبي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا

حصل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، حيث يعتزم حضور قمة مجموعة السبع المقررة في بريطانيا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تلقى اللقاح في مركز جونجنو جو الصحي بالقرب من المجمع الرئاسي في سول، بالإضافة إلى السيدة الأولى كيم كونج سوك وتسعة مسؤولين سوف يصاحبونه في رحلته إلى بريطانيا في يونيو المقبل.

ومن المقرر عقد قمة مجموعة السبع في منتجع كاربيس باس في كورنوول في الفترة من 11 حتى 13 يونيو القادم.

وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت اليوم تطعيم من هم يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر بلقاح أسترازينيكا، بعد تأخر يرجع إلى المخاوف بشأن سلامته.

وكانت السلطات الصحية المحلية قد ذكرت أمس الاثنين أنها لم تتوصل لدليل على وجود علاقة بين اللقاح وتقارير بشأن حدوث تجلطات دمومية.