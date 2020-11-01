وكالات أمريكية تعرب عن القلق بشأن استخدام أسترازينيكا بيانات قديمة عن لقاحها

أفاد المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية بأن مجلس مراقبة البيانات والسلامة أبلغها وأبلغ كلا من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي وكذلك شركة أسترازينيكا بأنه يشعر بالقلق إزاء المعلومات التي شاركتها شركة الأدوية عن البيانات الأولية من تجربتها السريرية للقاح المضاد لكورونا.



وأعرب مجلس المراقبة عن قلقه من أن أسترازينيكا ربما أدرجت معلومات قديمة من التجربة، تضمنت رؤية غير كاملة لبيانات الفعالية.



وحث المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية الشركة على التعاون مع مجلس المراقبة لمراجعة تأثير البيانات، وضمان نشر بيانات أكثر دقة في أسرع وقت ممكن.



يأتي هذا بعد يوم واحد من نشر نتائج دراسة أمريكية عن اللقاح، أثبتت أنه فعال بنسبة 79% في منع ظهور أعراض كورونا، وبنسبة 100% في الحيلولة دون تدهور حالة المصابين بالمرض. ولم تظهر النتائج وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص الجلطات الدموية.