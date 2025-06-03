أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية

أعلن عمرو الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عن بدء طرفي العائلة في مساعي الصلح وتسوية الخلافات التي نشبت بينهما بسبب الميراث.

وظهرت الخلافات بين أبناء الراحل شريف الدجوي من ناحية، وابنتي الراحلة منى الدجوي من ناحية أخرى، على الساحة القضائية منذ حوالي أسبوعين ببلاغ من الدكتورة نوال الدجوي تتهم حفيديها أحمد وعمرو نجلي شريف الدجوي بسرقة أموال ومجوهرات من شقة تملكها بمدينة أكتوبر.

وتبين أن الخلافات والدعاوى القضائية بين الطرفين بدأت من نحو عام ونصف في المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، وصلت إلى أكثر من 20 قضية، ثم تصاعدت الأحدث إلى وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي بطلق ناري في رأسه، يُرجح حتى الآن أنها واقعة انتحار.

وقال عمرو الدجوي، عبر صفحته على الشخصية على فيسبوك: "أرحب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن عائلتي المكلومة، بمساعي الصلح التي قد عرضها بنات عمومتنا ومحاموهم".

وتابع: "وإذ نؤكد على أن التسويات لا تقوم إلا على العدل وإحقاق الحقوق ورد المظالم، وأن كل بن آدم له ما له وعليه ما عليه، وأننا إذ نسلك مسلك التسوية بنية سليمة وتوجه للتسامح في الحقوق التي يجوز التسامح فيها، نؤكد أن المستشار الجليل إيهاب عاصم إنما هو عنصر أصيل في حثنا على مساعي التسوية المرجوة وإعمال صوت العقل والتراحم حفاظاً على أواصر العائلة والصرح التعليمي الذي بنته ماما نوال".

وأثنى عمرو الدجوي على المحامي إيهاب عاصم وتاريخه مع العائلة بداية من الدكتورة نوال وحتى شقيقه الراحل، مشيرا إلى أنه سيكون مرشداً لهم في مساعي التسوية.

والتمس الدجوي مراعاة خصوصية العائلة، مشيرا إلى أنها انتهكت على مدار الأسابيع الماضية مما استتبع ذلك من أضرار نفسية جسيمة لدى كل أفراد العائلة على اختلاف أعمارهم ومواقعهم.

وتوجه عمرو الدجوي بالشكر والعرفان لكافة المحامين الخاصين بهم على مجهودهم، ملتمسا منهم إيقاف أى بيانات أو الإدلاء بأى تصريحات إعلامية تخص الأسرة أو الموضوع محل النزاع .

وسبق أن قدمت الدكتورة نوال الدجوي بلاغا ضد الحفيد المتوفي وشقيقه تتهمهما بسرقة مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات من منزلها بأكتوبر. في المقابل تقدم الحفيد المتوفي وشقيقه ببلاغ آخر ضد ابنتي عمتهما، في إطار دعاوى قضائية عديدة مرفوعة بين الطرفين بشأن خلافات حول الميراث بالمحاكم المدنية والتجارية والشرعية.

واتهمت نوال الدجوي المتوفى وشقيقه بسرقة مبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني من داخل شقة تملكها في مدينة أكتوبر، وهو ما تحقق فيه النيابة الكلية بالجيزة، بالإضافة إلى فحص باقي القضايا المرفوعة من طرفي الخلاف.