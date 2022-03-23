جوتيريش يدعو إلى وقف القتال الآن في أوكرانيا وإعطاء السلام فرصة والتفاوض بجدية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف القتال الآن في أوكرانيا وإعطاء السلام فرصة والتفاوض بجدية، مشيراً إلى أن هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها "عاجلا أم آجلا، سيتعين عليها الانتقال من ساحة المعركة إلى طاولة السلام"، مؤكداً أن استمرار الحرب في أوكرانيا أمر غير مقبول أخلاقيا ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا وغير منطقي عسكريا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش": "حان الوقت الآن لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام، حان الوقت لإنهاء هذه الحرب العبثية"، وأن الهجوم الروسي لأوكرانيا والذي دخل أسبوعه الخامس أسفر عن نزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، ومنذ ذلك الحين، شهدنا معاناة إنسانية مروعة ودمارا في المدن والبلدات والقرى، القصف المنهجي يرعب المدنيين، قصف المستشفيات والمدارس والعمارات السكنية والملاجئ".

ووصف "جوتيريش" الوضع قائلا إن الشعب الأوكراني يعيش في جحيم، وتتردد الأصداء في أنحاء العالم مع ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية والطاقة والأسمدة ويهدد هذا الارتفاع بالتحول إلى أزمة جوع عالمية.

وأكد "جوتيريش" أنه "في نفس الوقت لا يمكننا أن نفقد الأمل" وتابع يقول: "من خلال تواصلي مع مختلف الجهات الفاعلة، تظهر عناصر من التقدم الدبلوماسي في الأفق بشأن العديد من القضايا الرئيسية" وأن هناك ما يكفي على الطاولة لوقف الأعمال العدائية – الآن.. وللتفاوض بجدية – الآن.