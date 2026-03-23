الإثنين 23 مارس 2026 10:53 م القاهرة
الجيش الإيراني: تدمير طائرتين مسيرتين للعدو في قشم وكرمان


نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 10:36 م

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني، عن تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين للعدو بنيران الدفاع الجوي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «ميزان» الإيرانية.

وأشارت إلى تمكن رجال قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش، من إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين هذا المساء في منطقتي قشم وكرمان.

ونشرت وكالة أنباء «ميزان» الإيرانية مقطع فيديو لطائرة مسيرة بعد سقوطها.

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران تناضل من أجل الإنسانية.

وأضاف عبر حسابه بمنصة «إكس» قبل قليل، أن «العالم إما أن يقف مع غزة ضد هذا النظام الاستعماري الإرهابي، أو يقف مع طبقة إبستين ومعذبي الأطفال.. لا يوجد حل وسط».

 

 

