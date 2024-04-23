نشأت الديهي يتساءل عن أسباب استيراد الحكومة 3 شحنات غاز رغم الاكتفاء الذاتي!

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن اعتزام مصر استيراد 3 شحنات شهرية من الغاز خلال فترة الصيف بتكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون دولار.

وأشار خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إلى تبرير المصدر الحكومي خلال تصريحاته لإحدى وسائل الاعلام العربية؛ استيراد الغاز بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك لمنع انقطاع الكهرباء وتجنب تعطيل المصانع، خاصة وأن المازوت حاليًا أغلى من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.

وتساءل عن سبب استيراد الغاز بينما تمتلك مصر حقل ظهر الذي كان ينتج كميات كافية من الغاز، لافتا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الغاز خلال العام الماضي، بعدما كانت تصدر بمليار دولار، قبل أن تنخفض الصادرات إلى نصف مليار دولار مع أزمة الكهرباء.

وطالب «الديهي» مسؤولًا من وزارة البترول؛ بتوضيح أسباب استيراد الغاز وخطط الوزارة في المستقبل، قائلا: «الناس تتساءل أنت بتقول ستستورد غاز 3 شحنات ليه؟ وعندنا حقل ظهر ونرجس وغيره!».

وشدد على حق المواطن في معرفة أسباب القرارات الحكومية، لا سيما تلك التي تؤثر على حياتهم اليومية، معقبا:«عايز حد من البترول يخرج يقول هنستورد غاز ليه؟ هل علشان نشغل محطات الكهرباء علشان الناس متصوتش وتقولوا بتقطعوا الكهرباء، طيب ما إحنا عندنا حقول الغاز أخبارها إيه؟ محتاجين نشرح الموضوع للناس!».