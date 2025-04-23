أبوالغيط: إسرائيل تشن حرب إبادة على المدنيين في غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة طرح عربي قابل للتطبيق، وأن إسرائيل تشن حرب إبادة على المدنيين في غزة، وتواصل منع إيصال المساعدات إلى القطاع.

وتطرق أبوالغيط، خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى الأوضاع في كل من السودان واليمن وليبيا والصومال، موضحا أن السودان يواجه أزمة إنسانية تُعد الأكثر حدة على وجه الأرض.

وأضاف أن الوضع في اليمن ليس أفضل حالًا، مشيرا إلى أن الثمن الذي تدفعه الشعوب في البلدين فادح ويفوق الوصف.

وأوضح أن التحديات التي تواجهها ليبيا وسوريا والصومال، متعددة الأبعاد وشديدة الوطأة على الشعوب وكيانات الدول، وأدان اعتداءات الاحتلال على سوريا ولبنان وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن العروبة ما زالت تمثل النسيج الرابط لأواصر تلك المنطقة والأمة، رغم الصورة القاتمة الموجودة في بعض جوانبها، مضيفًا أن إسرائيل تسعى لفرض واقع على المنطقة وتدعي أنه "شرق أوسط جديد.

وتابع: "ما زالت الجامعة العربية بعد 8 عقود المظلة التي تضمنا جميعًا بكل همومنا المشتركة وتطلعاتنا وأحلامنا، وهي الإطار الذي يُنتج مواقف عربية جماعية حيال كل القضايا والأزمات والتحديات، والسقف الذي نتوافق تحته على المصلحة العربية .العليا ومقتضياتها".

واختتم مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أعمال دورته 163 برئاسة الأردن.