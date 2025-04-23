 الأجراس تدق مع تحرك موكب نقل جثمان بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أبريل 2025 11:37 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الأجراس تدق مع تحرك موكب نقل جثمان بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس

فاتيكان سيتي - أ ب
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 10:41 ص

انطلقت الأجراس فيما تحرك موكب نقل جثمان البابا فرنسيس الأول من الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس، اليوم الأربعاء، حتى يتسنى للجمهور إلقاء نظرة الوداع عليه، على مدار ثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن يتوافد رؤساء الدول للمشاركة في تشييع جثمان البابا /88 عاما/ الذي توفي أمس الأول الاثنين الماضي، إثر إصابته بسكتة دماغية.

وظلت أبواب الكاتدرائية مفتوحة حتى منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، وسوف تظل مفتوحة أيضا غدا الخميس، للسماح للمصلين بدخولها. وسوف تنتهي فترة الحداد العام يوم الجمعة في تمام السابعة مساء.

وبمجرد دخول تابوت فرنسيس الأول الكاتدرائية، لن يتم وضعه على نعش مرتفع –مثلما كان الحال مع البابوات السابقين- ولكن سيظل موضعا على المدبح الرئيسي بالكاتدرائية التي تعود للقرن السادس عشر، مواجها المقاعد.

وشددت الشرطة الإيطالية الإجراءات الأمنية، من أجل مراسم إلقاء نظرة الوداع من قبل الجمهور، وأيضا الجنازة، وقاموا بدوريات سيرا على الأقدام والجياد حول الفاتيكان

ومن المقرر إقامة الجنازة يوم السبت في العاشرة صباحا في ساحة القديس بطرس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك