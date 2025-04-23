نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنيا، في انتشال جثمان شخص يدعي "علي خلف إسماعيل"، من البحر اليوسفي ناحية قرية حسن باشا، بعد غرقه هو ونجله مساء أمس، فيما يجري البحث عن نجله.

وكانت قرية حسن باشا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، قد شهدت مصرع شخص وابنه، غرقا في مجرى البحر اليوسفي أمام قرية حسن باشا في أثناء الاستحمام بمجرى البحر، هربًا من الموجة الحارة، وانتقلت سيارات الإنقاذ النهري، وتم البحث لانتشال الجثتين.

وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير الأمن، إخطارا من مساعده اللواء أحمد الحيني المشرف على مركز سمالوط، يفيد بمصرع كل من: "على،خ،ع"، 32 سنة، وابنه "زياد 12 سنة"، مقيمين بقرية بني سمرج، بمجرى البحر اليوسفي أمام قرية بني حسن باشا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم إيداع جثة الغريق بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصى، وانتدبت النيابة العامة الطبيب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وإصدار شهادة الوفاة.