الثلاثاء 26 أغسطس 2025
ترامب: آمل في تسوية الصراع بقطاع غزة وأوكرانيا بسرعة كبيرة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:52 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه يأمل بتسوية النزاع في أوكرانيا وغزة "بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى أن هذا الوضع طال أمده كثيرا.

وأضاف ترامب في اجتماع وزاري في البيت الأبيض: "هذا مستمر منذ فترة طويلة للغاية... إذا جمعنا كل ذلك، فإننا نتحدث عن آلاف السنين، ولكن نأمل أن نتمكن من حل القضايا المتعلقة بغزة وأوكرانيا مع روسيا بسرعة كبيرة"، وفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد أن الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا والصين "أفضل بكثير من عدم التفاهم" مع هذه الدول.

وأشار ترامب إلى إنه يدرس اتخاذ إجراء "جاد" في حال عدم رضاه عن وتيرة التسوية الأوكرانية، موضحاً أنه لا يفكر إلا في اتخاذ إجراءات اقتصادية، قائلا: "لا نريد حربا عالمية ثالثة".

وأضاف إن الإجراءات الأمريكية في إطار التسوية قد تشمل عقوبات و"رسوم جمركية باهظة ستكلف روسيا وأوكرانيا غاليا".

