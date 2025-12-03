الحكومة الإندونيسية تعزز جهود مكافحة الفيضانات في أتشيه تاميانج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي سيف الله يوسف اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على تعزيز تدابير مكافحة الكوارث بما في ذلك تسريع توصيل المساعدات لمقاطعة أتشيه تاميانج المتضررة من الفيضانات بإقليم أتشيه.

وتعد أتشيه تاميانج بين المناطق في المتضررة في سومطرة من الفيضانات العارمة التي أثرت على 310 آلاف شخص على الأقل في المقاطعة، بحسب وكالة أنباء انتارا الإندونيسية.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية "لا تزال يصعب الوصول إلى العديد من المواقع ولكنني تلقيت تقريرا الليلة الماضية أنه يمكن اجتياز طريق تاميانج البري الآن بمركبة ذات أربع عجلات".

وتسمح استعادة الوصول بعد أيام من العزلة، بتسريع توزيع المساعدات اللوجيستية.

وشدد الوزير على أن الحكومة مازالت تولي أولولية لكل المناطق التي تضررت من الفيضانات سيما تلك التي مازال يصعب الوصول إليها.

ومنذ صباح اليوم الأربعاء، سلمت الوزارة أطعمة جاهزة وملابس وأدوية وخيام ومراتب وأرز عبر الطرق البرية إلى المناطق التي كانت معزولة سابقا.