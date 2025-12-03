بلجيكا: مسودة الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية لمنح قرض لأوكرانيا لا تعالج مخاوفنا

قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن النص القانوني المقرر للمفوضية الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية لمنح قرض لأوكرانيا، "لا يعالج مخاوف بلجيكا".

وكانت المحادثات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة قد تعثرت بعدما طالبت بلجيكا بالحصول على ضمانات أكبر بعدم تحملها مسؤولية المخاطر المرتبطة بالأموال الروسية المجمدة، الموجود معظمها في بلجيكا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن بريفوت قوله للصحفيين: "نطالب بتغطية المخاطر التي تواجهها بلجيكا كنتيجة لهذا المخطط، بشكل كامل".

وأضاف: "نسعى ببساطة إلى تجنب عواقب وخيمة محتملة على دولة عضو في التكتل".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت لنواب البرلمان في ستراسبورج بفرنسا، الأربعاء الماضي، إن "المفوضية مستعدة لتقديم نص قانوني"، وذلك بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم المسودة القانونية لتمكينه، أخيرا، من استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى البنك المركزي، لدعم منح قرض بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تنفد الأموال لدى أوكرانيا خلال الربع الثاني من عام 2026.