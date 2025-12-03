 ماكرون يسعى للضغط على نظيره الصيني لحماية صادرات الألبان الفرنسية - بوابة الشروق
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 1:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

ماكرون يسعى للضغط على نظيره الصيني لحماية صادرات الألبان الفرنسية

باريس - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 1:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 1:00 م

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على نظيره الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم على صادرات الألبان ولحوم الخنازير إلى الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول فرنسي رفض الإفصاح عن هويته إن فرنسا قامت بحل بعض الاختلافات التجارية العالقة مع الصين.

وتدرس بكين فرض رسوم محتملة ردا على قرار الاتحاد الأوروبي العام الماضي بفرض رسوم بنسبة 45% على السيارات الكهربائية صينية الصنع، وهي الخطوة التي أيدتها باريس.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الفرنسية بأن الصادرات الزراعية الفرنسية إلى الصين تراجع بنحو 20% لتصل إلى 3 مليارات يورو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك