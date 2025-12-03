ماكرون يسعى للضغط على نظيره الصيني لحماية صادرات الألبان الفرنسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للضغط على نظيره الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم على صادرات الألبان ولحوم الخنازير إلى الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول فرنسي رفض الإفصاح عن هويته إن فرنسا قامت بحل بعض الاختلافات التجارية العالقة مع الصين.

وتدرس بكين فرض رسوم محتملة ردا على قرار الاتحاد الأوروبي العام الماضي بفرض رسوم بنسبة 45% على السيارات الكهربائية صينية الصنع، وهي الخطوة التي أيدتها باريس.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الفرنسية بأن الصادرات الزراعية الفرنسية إلى الصين تراجع بنحو 20% لتصل إلى 3 مليارات يورو.