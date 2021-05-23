أسامة ربيع: الشركة المالكة لإيفر جيفن عرضت 150 مليون دولار كتعويض

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة متعاونة مع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن، المُتحفظ عليها بالبحيرات المرة، مشيرًا إلى موافقة الهيئة على طلبها بمغادرة فردين من الطاقم للسفينة وسفرهم لأن لديهم حالات إنسانية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنهم طلبوا خروج قائد السفينة، إلا انه لم يتم الاستجابة لهم لأنه أمر خاضع للمحكمة، متابعًا: «نحن متجاوبون مع طلباتهم لكن نريد حقوقنا».



وأشار إلى عرض الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن مبلغ 150 مليون دولار كتعويض عن الخسائر التي سببتها خلال الفترة التي جنحت فيها بالممر الملاحي، مشيرًا إلى إقرار القضاء بالتحفظ على السفينة، وسيتم تحديد مبلغ التعويض من المحكمة المتخصصة خلال يوم 29 مايو الجاري.



وذكر أن جميع السفن لديها اللائحة الخاصة بقناة السويس، والتي توضح أن القبطان هو المسؤول الأول والأخير عن السفينة، وإذا طلب عدم الدخول للممر الملاحي نتيجة سوء الأحوال الجوية من وجهة نظره، يتم الاستجابة له على الفور، موضحا أنه يتم تغير المرشد المرافق للسفينة أثناء العبور في حالة طلب قبطانها ذلك، إلا أن ربان السفينة إيفر جيفن لم يطلب أي شيء؛ ما يعني أن القناة ليس لها أي علاقة أو مسؤولية عن وقوع الحادث.