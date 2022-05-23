 بلينكن: أمريكا وأستراليا تعملان معا لتعزيز الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 3:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

بلينكن: أمريكا وأستراليا تعملان معا لتعزيز الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:11 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:11 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده وأستراليا ستواصلان العمل معًا لتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

جاء ذلك في معرض تهنئة بلينكن لرئيس الوزراء المنتخب أنتوني ألبانيز على فوزه بالانتخابات التشريعية الأسترالية.

وأضاف بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن أستراليا حليف وشريك وصديق حيوي للولايات المتحدة، متابعا: "لأكثر من سبعة عقود، كان تحالفنا يشكل قوة تسعي لنشر الخير في العالم".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه للمضي قدما خلال السبعين عاما المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك