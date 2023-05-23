فينيسيوس: «سأحارب العنصرية حتى لا تمر الأجيال القادمة بمواقف مماثلة»

علق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة فالنسيا، في مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

وتعرض فينيسيوس إلى هتافات عنصرية من جماهير فالنسيا خلال المباراة، ليشتبك النجم البرازيلي مع أحد اللاعبين وانتهى الأمر بطرده من المباراة، التي خسرها ريال مدريد بهدف نظيف.

وكتب مهاجم ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «عمل تضامني يحركني، لكني أريد قبل كل شيء أن ألهم وأسلط المزيد من الضوء على نضالنا، إنني أقدر حقًا سلسلة المودة والدعم التي تلقيتها في الأشهر القليلة الماضية، سواء في البرازيل وحول العالم».

وأضاف: «أنا أعرف بالضبط من هو، اعتمد علي لأن الطيبين هم الأغلبية ولن أستسلم».

وأتم: «لدي هدف في الحياة، وإذا كان علي أن أعاني أكثر فأكثر حتى لا تمر الأجيال القادمة بمواقف مماثلة، فأنا مستعد ومستعد».