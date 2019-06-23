«شجع مصر» معرض فني لمواهب الثغر.. و«الأخلاق الرياضية» في ندوة ببرج العرب

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا فنيا بعنوان "شجع مصر" في قصر ثقافة الشاطبي، وذلك ضمن الاحتفال باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية.

أقيم المعرض ضمن نشاط قسم المواهب بفرع ثقافة الإسكندرية، وتضمن لوحات فنية عن شعار البطولة والقارة السمراء وأخرى للعالمي محمد صلاح، وبعض الطوابع البريدية باستخدام خامات البيئة المختلفة، وذلك نتاج الورش التي أقامتها قصور ثقافة (الأنفوشي، والشاطبي، ومصطفى كامل)، وبيوت ثقافة (رشدي، وأبو قير، و26 يوليو).

وفي إطار الاحتفال بالبطولة الإفريقية أيضا، أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "الأخلاق الرياضية وحب الرياضة"، تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن أهمية التحلي بالأخلاق الحميدة والبعد عن التعصب الكروي للظهور بمظهر حضاري أمام الوافدين من الدول المشاركة، تلى ذلك ورشة فنية لتعليم الخط العربي والرسم بالكلمات، وقام خلالها الفنان محمد جابر بتدريب الرواد على تصميم لوحات عن شعار كأس الأمم الإفريقية وأخرى عن إفريقيا ومحمد صلاح.

وأمام ساحة قصر ثقافة الأنفوشي، قدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي عرضا فنيا تضمن تابلوهات متنوعة منها أرض الشرق بالزي الفرعوني، وآخر على أغنية "بالحب اتجمعنا" بقيادة الفنان ياسر عثمان.