السفارة الأمريكية في قطر توصي رعاياها بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر

أرسلت السفارة الأمريكية في قطر رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رعايا الولايات المتحدة هناك، الاثنين، توصيهم فيها بالبقاء في أماكنهم «حتى إشعار آخر».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أشارت الرسالة إلى أن التوصية تأتي «من باب الحيطة والحذر»، ولم تُقدم أي معلومات إضافية.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران، استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل في عدوانها على إيران.