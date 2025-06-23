السعودية: العدوان الإيراني على قطر انتهاك صارخ وسنقف مع الدوحة بكل إمكاناتنا

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات "العدوان الذي شنته إيران على قطر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وأكدت المملكة "تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتضع كل إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات"، وفقا لوكالة أنباء "واس" السعودية.

وأعلنت قطر تصديها لهجمة صاروخية اطلقتها إيران على قاعدة العديد في قطر التي تتمركز فيها قوات أمريكية. كانت طهران قد هددت باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية.