جنوب أفريقيا تنتقد تقريرا أمريكيا بشأن وضع حقوق الإنسان لديها

انتقدت حكومة جنوب أفريقيا، تقريرا نشرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد بأن وضع حقوق الإنسان في الدولة الأفريقية "تدهور بشكل كبير" العام الماضي.

وأشارت المراجعة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إلى بعض انتقادات ترامب المستمرة للبلاد والتي تضمنت "مزاعم كاذبة بأن الأفريكانيين (مجموعة عرقية جنوب أفريقية) هم ضحايا عمليات قتل مستهدفة"، وأن الحكومة استولت على الأراضي بشكل غير قانوني من المجموعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان: "نجد أن التقرير غير دقيق وبه عيوب بشكل عميق ولا يعكس حقيقة ديمقراطيتنا الدستورية".

وأضافت أن "اعتماد التقرير على معلومات بعيدة عن السياق و روايات مشبوهة أمر مثير للقلق بشكل كبير".

وكانت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة شهدت توترا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد الأكثر تصنيعا في أفريقيا من تأثير واحدة من أعلى الرسومات الجمركية في العالم التي فرضتها إدارة ترامب وهي 30%.