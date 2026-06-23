وسيم السيسي: 70% من الحضارة المصرية القديمة في باطن الأرض لا نعلم عنها شيئا

قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن حجم الآثار المصرية المُكتشفة يقارب 30%، مشيرا إلى أن 70% من آثار الحضارة المصرية لا تزال في باطن الأرض و "لا نعلم عنها شيئا".

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر "الشمس" إلى أن مصر تضم 120 هرما لم يُعثر داخل أي منها على مومياء ملكية واحدة، لافتا إلى أن المقابر في الأقصر تمتلئ جدرانها بالكتابات والتعاويذ والصلوات، بينما الأهرامات تخلو تماما من أي كتابات داخلها.

واستشهد بواقعة "الهرم المدفون" تحت الرمال، التي اكتشفها العالم محمد زكريا غنيم عام 1951 للتأكيد أن الأهرامات "ليست مقابر".

وأوضح أن العالم بأسره ترقب حينها الكشف عن المومياء، لكن المفاجأة كانت في العثور على التابوت "فارغا" تماما بعد ست ساعات من العمل من الكشف عن غطاء التابوت بحضور رفيع المستوى.

ورد على المزاعم الغربية التي تروج لبناء كائنات فضائية للأهرامات، موضحا أن هذه الادعاءات بدأت مع كاتب هولندي صاحب كتاب "عجلات الآلهة"، والتي استند فيها إلى بردية في الفاتيكان تعود لعهد الملك تحتمس الثالث.

وأوضح أن البردية تثبت أن "لا علاقة للحضارة المصرية بهذا الكلام"، مشيرا إلى أنها تسجل ظاهرة نادرة تتمثل في رؤية "أجسام فضية لامعة في سماء البلاد" لأول مرة.

ولفت إلى أن علماء المصريات حصروا 36 وثيقة أصلية في الرياضيات المصرية القديمة، موضحا أن مصر توصلت للنسبة التقريبية 3.14 قبل 3000 عام، التي لا يمكن لأي من علماء العصر الحديث إجراء معادلة بدونها.