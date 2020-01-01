صندوق النقد الدولي ينفي طلب الأرجنتين الحصول على قروض جديدة

قال جاري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن السلطات الأرجنتينية لم تطلب من الصندوق لا قروض ولابرنامج تمويلي جديد في هذه المرحلة، لكن هذا لا يرتبط بالضرورة بإجراء مشاورات بين الجانبين وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الصندوق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رايس قوله، إن التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الأرجنتين من خلال أي برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، سيساعد في تلبية التوازن المطلوب في مدفوعات الصين بما في ذلك تلك المرتبطة بالتزامات قطاعاتها الرسمية.

يأتي ذلك في حين مازالت الحكومة الأرجنتينية تحاول التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن إعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة عليها.

يذكر أن الأرجنتين تخلفت عن سداد ديون بلغت نحو 500 مليون دولار في مايو، ويمكن أن يهدد الفشل في التوصل إلى اتفاق لهيكلة الديون الدولة بالإفلاس.