عمرو أديب عن سرقة إشارات السكة الحديد: والله حرام

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن اندهاشه من جريمة سرقة إشارات قطارات السكة الحديد.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "والله سرقة إشارات القطارات حرام.. هي البلد هتحط ضابط على كل إشارة".

وأضاف: "البلد مش ناقصة، وماشية بالزق علشان تقف على رجليها وتناضل.. مش ناقصة اللي بيحصل ده".

وأشار إلى أن من يسرق إشارات السكة الحديد لن يكون قادرا على بيعها لاحقا، وبالتالي ما الهدف من سرقتها، وفق تساؤله.

والأربعاء الماضي، أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا بشأن أسباب تأخير القطارات، حيث قام بعض من الخارجين عن القانون بسرقة صناديق الإشارات والخاصة بتشغيل السيمافورات الأتوماتيكية في المسافة ما بين (طنطا – بركة السبع).

وقال البيان إن هؤلاء الخارجين عن القانون نزعوا الغلاف المعدني لصندوق الإشارات وسرقته بالإضافة إلى سرقة ترانسات التغذية لأجهزة الإشارات الأمر الذي تسبب في تعطيل نظام الاتصالات والإشارات.

أدى ذلك إلى تعطيل التقاطر بحركة مسير القطارات والتشغيل بالمحاذرة، كما سرق بعض الخارجين عن القانون أجهزة الإشارات في المنطقة ما بين (طنطا/ كفر الزيات) الأمر الذي أدى إلى تسيير حركة القطارات بالمحاذرة أيضا.