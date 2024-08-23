برشلونة يُحصن مهاجمه الشاب بعقد طويل الأمد

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، توقيع المهاجم باو فيكتور على عقد طويل الأمد مع الفريق الكتالوني.

ووقع باو فيكتور على عقد مع برشلونة في حضور خوان لابورتا، رئيس النادي، حتى 2029.

وتألق باو فيكتور صاحب الـ 22 عاما وتمكن من تسجيل ثنائية في ريال مدريد في المباراة الودية خلال فترة التحضيرات، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وشارك في مباراة فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني إذ دخل كبديل.

ومن المقرر أن يرتدي باو فيكتور القميص رقم 18 مع برشلونة.

ويواجه برشلونة منافسه أتلتيك بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني السبت المقبل.