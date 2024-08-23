تحليل يرصد تدهورا في نمو شركات صناعة السيارات في ألمانيا

ألقى الضعف الذي تشهده صناعة السيارات العالمية حاليا بظلاله على شركات السيارات الألمانية في النصف الأول من العام، بحسب تحليل أجرته شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية "إرنست أند يونج".

ووفقا للتحليل، حققت الشركات الألمانية "فولكس فاجن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" معا أرباحا تشغيلية بقيمة 9ر25 مليار يورو في الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، بتراجع قدره 18% على أساس سنوي.

وتستند "إرنست أند يونج" في تحليلها إلى تقييم الأرقام المالية لأكبر 16 شركة مصنعة للسيارات في العالم.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت مبيعات جميع الشركات بنسبة 7ر3% لتصل إلى نحو تريليون يورو في النصف الأول من هذا العام. في المقابل تراجعت الأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد بنسبة 8ر7% على أساس سنوي مسجلة 4ر80 مليار يورو.

وبحسب التحليل، حققت شركات صناعة السيارات اليابانية زيادة في الأرباح بنسبة 1ر37% ونمو في المبيعات بنسبة 2ر14%. وعزا التحليل ذلك إلى الانخفاض المستمر في قيمة الين الياباني، ما يجعل المنتجات اليابانية أرخص في الخارج ويؤدي إلى مكاسب من سعر الصرف.

وقال كونستانتين جال، مراقب السوق لدى "إرنست أند يونج" إن "نمو الأرباح لدى الشركات المصنعة اليابانية على أساس تأثيرات العملة يخفي ما هو في الواقع وضعا ربحيا أسوأ بكثير في صناعة السيارات"، موضحا أن معظم الشركات المصنعة الأخرى تعاني من خسائر فادحة، وقال: "في ضوء الاستثمارات العالية في مجال النقل الكهربائي، ومشكلات توريد المكونات، وتغييرات النماذج الإشكالية، وحملات الخصم، ستتعرض الأرباح لمزيد من الضغط".

ويتوقع جال تدابير تقشف على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه لن يكون للمصنعين سوى تأثير محدود على الشروط التنظيمية، وقال: "لذلك من المهم للغاية أن يقوموا بتحسين هياكلهم الداخلية، وتحقيق وفورات في التكاليف، وفي نفس الوقت الاستثمار بطريقة مستهدفة للغاية في المجالات التي يمكن أن تساعدهم على إبراز جوهر علامتهم التجارية ووعود الأداء الخاص بهم".

وتعرضت ربحية الشركات المصنعة لضغوط في النصف الأول من العام، حيث انخفض متوسط ​​هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، والذي يقارن الربح التشغيلي بالمبيعات، بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 8%. وكانت شركة "كيا" الكورية الجنوبية الأكثر ربحية بين شركات السيارات على مستوى العالم بنسبة 1ر13%، متقدمة على مرسيدس (9ر10%) وبي إم دبليو (8ر10%)، وكلاهما شهد تراجعا في قيم هامش الأرباح مقارنة بالعام السابق. كما انخفض هامش أرباح شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق من 5ر10% إلى 9ر5%.