محافظ أسيوط يتفقد مزرعتي بني مر وأبنوب ويوجه بإنشاء عيادة بيطرية لخدمة الثروة الحيوانية

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء أمس الخميس، مزرعتي الثروة الحيوانية ببني مر وأبنوب الحمام، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الله أبو النجا، المشرف العام على مشروع الثروة الحيوانية، وإسلام عوض، مستشار المحافظة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وخلال الجولة التفقدية، قام المحافظ بمراجعة الأقسام والعنابر المختلفة في المزرعتين، ووجه بإنشاء صيدلية وعيادة بيطرية في مزرعة بني مر، بهدف تقديم الدعم والخدمات الطبية للمزارعين ومربي الماشية في أسيوط.

كما كلف المحافظ رئيس مركز أبنوب بمتابعة زراعة القمح في المساحات غير المزروعة بمزرعة عرب العوامر، لتعظيم إنتاجية محصول القمح لخدمة أهالي أسيوط.

وأصدر توجيهاته بتوفير الكميات اللازمة من التبن والردة لتغذية القطعان في جميع مزارع الثروة الحيوانية.

وفي إطار خطة التطوير الشاملة التي يجري العمل عليها، وجه أبو النصر ببدء تنفيذ نظام كاميرات المراقبة في مزارع الثروة الحيوانية، وتسريع عملية رفع كفاءة العنابر لزيادة القدرة الإنتاجية للمزارع.