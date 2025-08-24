وزير كندي: إسرائيل جعلت المجاعة واقعا مدمرا للفلسطينيين بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزير التنمية الدولية الكندي رانديب ساراي أعرب عن قلقه إزاء "الأوضاع المتدهورة بشدة" في غزة

قال وزير التنمية الدولية الكندي رانديب ساراي، إن الإجراءات العسكرية للحكومة الإسرائيلية جعلت المجاعة واقعا مدمرا للفلسطينيين في غزة.

وأعرب ساراي، في بيان، عن قلقه إزاء "الأوضاع المتدهورة بشدة" في غزة، التي ترزح تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف، وفقا لمراسل الأناضول.

وأكد "قلق كندا العميق" إزاء "الأوضاع المتدهورة بشدة وزيادة وفيات المدنيين بسبب الجوع" في غزة، وخاصة الأطفال.

واستشهد بتقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي" الذي أكد "المجاعة في محافظة غزة".

وأضاف ساراي: "إن الصراع المستمر والإجراءات العسكرية للحكومة الإسرائيلية جعلت المجاعة واقعا مدمرا للفلسطينيين في غزة، والأزمة مستمرة في التفاقم".

ولفت إلى أن إسرائيل التي وصفها بـ"القوة المحتلة"، أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكد ساراي، أن الحكومة الإسرائيلية تتسبب في المزيد من وفيات المدنيين بعرقلة المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.