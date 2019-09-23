جيمس أول بريطاني يعتلي قمة «الكليمنجارو» بأطرافه الصناعية

لم تمنعه ساقه المبتورة من أن يصبح البريطاني الأول بأطراف صناعية الذي يتسلق جبال الكليمنجارو الأعلى في أفريقيا، فبعد أن تعرض جيمس روز في حرب أفغانستان إلى إصابة من عبوة ناسفة بترت أثرها ساقيه.

وبحسب ما ذكر موقع "ميرور"، كان لزوجة جيمس الدور الرئيسي في تشجيعه للقيام بهذا الإنجاز حيث يقول البطل البريطاني إنها كانت إلهاما له دائما في رحلته، وكان عندما يشعر بالألم والحزن أو اليأس قرأ رسالتها وهي تخبره أنه قادر على إنجاز المهمة.

جيمس البطل الرياضي

شارك الضابط البريطاني في الحرب ضد أفغانستان وأصيب إثر انفجار عبوة ناسفة لم تكن تلك الحادث نهاية البطل البريطاني فبعد الآلام النفسية والجسدية التي تعرض لها جيمس، استطاع أن يعبر من تلك الأزمة بمساعة زوجته "نعومي" التي ساعدته لتغير حياته عن طريق التمارين الرياضية.

الضابط البريطاني كان بطلا رياضيا أيضا، فقد فاز جيمس بميداليتين في دورة ألعاب الأمير "إنفيكتوس للأمير هاري" الأولى فضية في الكرة الطائرة أثناء الجلوس وبرونز في كرة السلة على كرسي متحرك.

جيمس يتسلق جبال كلمنجارو

بعد نجاحه كبطل رياضي، قرر جيمس أن يخوض مغامرة تسلق جبال الكليمنجارو والتي تعتبر الأعلى في أفريقيا.

واجه جيمس صعوبات مروعة في بداية الصعود حيث قال: "أدركت في نهاية اليوم الأول أن الاحتكاك الذي بين الجلد والساق الاصطناعية تسبب في جروح حيث كان الجزء العلوي من القدم مليئا بمزيج من الدم والعرق وكان يعلم أن عليه الحفاظ عليها نظيفة".

أصيب جيمس أيضا بفوبيا الارتفاعات، لافتا إلى أنه لم يلتقط أنفاسه كغيره من فريقه حتى أخبر زملائه على بعد 200 متر من النهاية أنه لا يستطيع أن يكمل الطريق.

قال جيمس: "لقد مشينا لمدة 14 ساعة في يوم، واستغرقنا ساعة للنوم، وصعدنا لمدة 12 ساعة في اليوم الأخير، عندما وضعوني أخيرًا وتوقفوا عن معانقة لي جلست وبكيت".

ونسي جيمس كل الآلام بعد لحظات من وصول الفريق لقمة الجبل، وقال جيمس: "لمدة 15 دقيقة اختفت كل الآلام، وذهب الغثيان من داء المرتفعات وشعرت بسعادة غامرة".

نال جيمس إعجاب فريقه حيث وصفوه بالأسد في قوته وإصراره على إتمام المهمه.

المساعدة من زوجته

كانت "نعومي" زوجة البطل البريطاني داعما أساسيا له طول رحلته، حيث ذكر أن كل ذلك كان بفضل مجموعة من مذكرات الحب من زوجته.

كانت نعومي تعمل في "سوبر ماركت" وكانت عونا لجيمس في فترة تعافيه، كانت تساعده على إتمام تمارينه الرياضية وكانت سببا في تغيير حياته عندما كان يعاني من آلامه النفسية والجسدية.

وخلال رحلته في جبال "الكليمنجارو"، كانت رسالة نعومي لزوجها دافعا قويا لإنجاز المهمه حيث قال جيمس إن الرسائل الملهمة من زوجته التي كان يخبأها في حقيبته جعلته يمضي طوال الطريق إلى القمة.