توقف استثمارات مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع في أستراليا

شهدت أستراليا توقف الاستثمارات في مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة واسعة النطاق، خلال النصف الأول من عام 2021، على خلفية انخفاض أسعار الطاقة، والدعم الحكومي المحدود، وتحديات تأمين توصيلات الشبكة الجديدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن هناك فقط 11 مشروعا جديدا للطاقة الشمسية على مستوى المرافق، وصلت إلى الإغلاق المالي خلال النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل 1066 ميجاوات من حيث القدرة الجديدة، و868 مليون دولار من حيث الاستثمارات الجديدة.

وقد أدى انخفاض أسعار الوقود خلال عام 2020 وزيادة مصادر الطاقة المتجددة، إلى انخفاض متوسط ​​أسعار الطاقة في سوق الكهرباء الوطنية بأستراليا.

ومما زاد الأمر سوءا، هو أن الأسعار المحققة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية جاءت أقل من متوسط ​​سعر الطاقة، بنسب كانت تتراوح في بعض الحالات بين 36 و54 بالمئة.