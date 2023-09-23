رونالدو: سأظل ألعب حتى تخبرني ساقي أنني انتهيت

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، سعادته بالانتصار الذي حققه العالمي على ضيفه الأهلي (4-3)، مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدفين في رباعية النصر ليغرد منفردًا على صدارة هدافي الدوري السعدودي برصيد 9 أهداف وبفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

قال رونالدو في تصريحات تلفزيونية:" قدمنا اليوم مباراة جيدة، سعداء بهذه النتيجة، كنا نعلم أننا سنواجه خصمًا قويًا ورائعًا، لقد ساعدنا الجمهور اليوم".

أضاف البرتغالي:" أستمتع بكرة القدم، والأهم انتصار الفريق بالنسبة لي، ولا زالت لديَّ الرغبة في تقديم المزيد وتسجيل الأهداف".

أشار رونالدو:" لم أنته بعد كما يقول البعض، لا زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".

وتحدث رونالدو عن اليوم الوطني السعودي، قائلًا:" أعتبر نفسي واحدًا من الشعب السعودي، أحببت هذا البلد، والناس طيبون هنا".

أتم البرتغالي:" كما قلت من قبل هذا بلد رائع، والدوري الآن أصبح على أعلى مستوى في ظل امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين، واللعبة في تطور مستمر، والشعب السعودي المذهل يستحق ذلك".