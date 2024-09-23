تعليم الفيوم تنظم عددا من الندوات التثقيفية بمختلف مدارس المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن مشاركتها في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، من خلال عدد من الندوات، ومنها ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على البيئة" بمدرسة الشهيد محمد عبدالفتاح الثانوية بمطرطارس، إدارة سنورس التعليمية.

كما تم عرض الإذاعة المدرسية ضمن فعاليات مبادرة بداية "فضل العلم وأثره في تقدم المجتمع"، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العامة بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

وفي مجال المجال الصناعي والتكنولوجيا، تم تنفيذ المبادرة بمدرسة عين شمس بنات بإدارة غرب الفيوم -مهارات الصناعة وريادة الأعمال "مفهوم ريادة الأعمال وأنواعها وعناصر ريادة الأعمال وسمات وصفات رائد الأعمال".

وفي مجال المكتبات نظم توجيه المكتبات، عددا من الندوات بالمكتبات من خلال مجموعة من الأنشطة من المطويات والمحاضرات والندوات داخل مكتبة مدارس سميرة غبور الابتدائية، ومكتبة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، ومكتبة مدرسة الشهيد يحيى زكي الإعدادية، ومكتبة مدرسة العبور الفنية بدسيا.



