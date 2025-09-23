تحدث حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، عن أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن استمرار نتائج الزمالك الإيجابية يعتمد على الجهد الجماعي للجهاز الفني واللاعبين.

وفي تصريحات عبر راديو ميجا إف إم، أشار عبد اللطيف إلى أن الخسارة أمام وادي دجلة كانت مخيبة للآمال، لكن المباراة أمام الجونة تعتبر فرصة جيدة لتحسين الوضع، حيث يحتاج الجونة لنقطة واحدة فقط. وأكد أن مباراة الأهلي المقبلة يجب أن تكون بعيدة عن تفكير اللاعبين في الوقت الحالي، موضحًا أن اللاعب المحترف يجب أن يركز على كل مباراة على حدة، والأولوية الآن هي الفوز على الجونة.

وعن بيان الزمالك الأخير، وصف عبد اللطيف البيان بأنه غير موفق في هذا التوقيت، قائلاً إن مثل هذه البيانات يجب أن تكون بعد التتويج بالبطولات الكبرى مثل الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، عندما يكون الفريق قد حقق إنجازات فعلية، لا قبل المباريات الهامة.