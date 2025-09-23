نغام للجمهور بحفل قاعة ألبرت الملكية بلندن في أول ظهور جماهيري بعد تعافيها: شوفت السلامة والحب والدعم منكم

افتتحت الفنانة أنغام، حفلها بقاعة ألبرت الملكية في لندن، بأغنية "كل ما نقرب"، وسط ترحيب وحفاوة كبيرة من جمهورها، الذين حرصوا على تهنئتها بعودتها مجددا، قائلين: "حمدلله على سلامتك"، لترد لهم التحية قائلة: "الحمدلله فعلا بجد.. أنا شوفت السلامة وشوفت الحب وشوفت الدعم منكم.. شكرا جدا على حضوركم".

وحرص جمهور حفل الفنانة أنغام، على الترحيب الحار بها، في حفلها الأول بعد تعافيها من أزمتها الصحية، مهنئها على عودتها معلقا: "حمدلله على السلامة"، لترد لهم التحية بالقبولات.

وتطل أنغام على جمهورها، بحفل غنائي تحييه في لندن عاصمة المملكة المتحدة، للقاء جمهورها هناك في حفل غنائي بقاعة ألبرت الملكية، والتي تتسع لأكثر من 5000 شخص، وذلك في الظهور الأول لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية، التي استمرت لأسابيع، حيث سافرت في رحلة علاجية في ألمانيا لإجراء جراحة لاستئصال ورم حميد بالبنكرياس، ثم عادت إلى مصر لتقضي فترة نقاهة بفيلاتها في الساحل الشمالي.

ويذاع الحفل على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل من 50 جنيها إسترلينيا، وحتى 800 جنيه إسترليني.

يشار إلى أن أنغام عادت بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث طرحت مساء السبت الماضي أحدث أغانيها «سيبتلي قلبي»، والتي طرحتها على شكل فيديو كليب، قامت بتصويره أثناء قضائها فترة النقاهة بالساحل الشمالي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.