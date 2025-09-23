الأونروا: مازلنا أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء ، بأنها لا تزال أكبر مقدم للرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة .

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها يموقع فيسبوك اليوم ، إن "مساعداتها ممنوعة من الدخول إلى غزة من قبل السلطات الإسرائيلية ولكن 11 ألفا من زملاءنا يواصلون تقديم الخدمات الحيوية".

وأضافت :" نقوم بتزويد النازحين بالماء والمأوى" داعية إلى ضرورة "رفع الحظر لجلب إمداداتها".

وأشارت الوكالة الأممية، في بيان آخر، إلى شن ضربات مباشرة، أو غير مباشرة، على 12 مبنى لها في مدينة غزة، بما في ذلك تسع مدارس ومركزين صحيين يؤويان أكثر من 11 ألف شخص، بين 11 و 16 سبتمبر الجاري.