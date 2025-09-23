ممثل واشنطن أمام مجلس الأمن: لا سلام في الشرق الأوسط مع استمرار وجود حماس

أعرب ممثل الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن جون كيلي، عن أسفه لعقد الإحاطة رفيعة المستوى في مجلس الأمن حول غزة، بالتزامن مع رأس السنة اليهودية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مجلس الأمن عقد أكثر من 80 جلسة بشأن هذا الموضوع منذ 7 أكتوبر، زاعمًا أن نتائج الجلسات أدت إلى تمكين حماس، وتقويض المفاوضات الرامية لإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب والمعاناة.

وادعى أن «حماس تستهزئ بشعب غزة، وقصفت المعبر الذي مرّ من خلاله نصف المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع».

وأضاف: «طالما ظلت حماس موجودة لن يحل السلام في الشرق الأوسط، فهي جوعت الرهائن وعذبتهم، وفقًا لإفادات المحتجزين الإسرائيليين».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تطالب حماس بـ«إطلاق سراح 48 رهينة متبقية وجثامين القتلى، والتوقف عن تعريض المدنيين للخطر، وإلقاء السلاح والاستسلام»، قائلًا إن «الحرب يمكن أن تنتهي اليوم لو حصل كل ذلك».