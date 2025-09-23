الأردن: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الجانب الاخر ولإشعار آخر، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت إسرائيل أغلقت يوم الخميس الماضي المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن عقب مقتل اثنين من جنودها، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.

وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل 3 شهور.

يذكر أن العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية يستخدمون المعبر الحدودي عند جسر الملك حسين، الذي تطلق عليه إسرائيل اسم جسر اللنبي، للسفر من الأردن إلى دول أخرى.