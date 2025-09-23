86 حالة كوليرا في تعز اليمنية خلال يومين تزامنا مع تكدس النفايات

أعلنت السلطات الصحية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين، رصد 86 حالة كوليرا خلال 48 ساعة تزامنا مع استمرار تكدس النفايات جراء إضراب شامل لعمال النظافة تنديدا باغتيال مديرتهم قبل أيام.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بتعز تيسير السامعي، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن السلطات الطبية سجلت خلال الـ 48 ساعة الماضية، 86 حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في المحافظة.

وحذر المتحدث من زيادة عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا بشكل كبير خلال الأيام المقبلة إذا استمر تكدس القمامة في شوارع مدينة تعز.

وناشد السلطة المحلية سرعة إيجاد حل للقمامة المتكدسة في مختلف شوارع المدينة منذ يوم الخميس الماضي.

ونبه إلى أن استمرار تكدس القمامة يؤدي إلى انتشار البعوض والحشرات والفيروسات التي تنقل الأمراض والأوبئة ما يهدد حياة المواطنين في المدينة التي تواجه تحديات كبيرة في القطاع الصحي جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ حوالي 11 عاما.

وكانت مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري قد تم اغتيالها من قبل مسلحين في شارع سنان وسط مدينة تعز صباح الخميس الماضي، فيما أعلنت السلطات القبض على عدد من المتهمين في الجريمة مشددة على استمرار الحملة الأمنية حتى ضبط جميع الجناة المتسببين بالحادثة التي تحولت إلى قضية رأي عام.

وعقب عملية الاغتيال أعلن عمال النظافة الاعتصام أمام مقر السلطة المحلية والإضراب الشامل عن العمل حتى يتم القبض على الجناة ومحاسبتهم وتوفير بيئة آمنة لعملهم.