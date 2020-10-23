الغضبان يستعرض المشروعات القومية العملاقة في بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماعه مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة المشروعات القومية التى تمت على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، وذلك فى إطار توعية المواطنين بجهود الدولة المصرية.

وقال الغضبان في تصريحات صحفية، إن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، تم إنجازها بالتوازى فى وقت قياسى وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، معربا عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى فى إطلاق مشروعات قومية عملاقة ومنها منظومتى التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، ويعدان من المشروعات العملاقة على أرض بورسعيد.

وتحدث عن الطفرة الطبية والعلاجية التى شهدتها المنظومة الطبية، واستحداث الوسائل الحديثة، وتدريب الكوارد الطبية على أعلى مستوى، وحجم العمليات الضخمة والفريدة التى تمت بمستشفيات التأمين الصحى، ثم تطرق للحديث عن منظومة الخدمات الرقمية، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإدارى، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بخدمات أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ بورسعيد، أن خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، كان العمل فى إقامة وتطوير المشروعات يتم على قدم وساق بجهود متواصلة للأجهزة التنفيذية ليلا ونهارا، مشيرا إلى الطفرة التى تمت فى أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع كفاءتها وإعادة رصفها وتجميلها، فى شكل جمالى وحضارى يتناسب مع طبيعة المدينة ويوفر الراحة للمواطن، إلى جانب الاهتمام بالحدائق والمتنزهات وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار لتوفير أفضل أماكن ترفيهية للمواطن بدون أى تكاليف، وتمثل طفرة فى الشكل الجمالى للمدينة.

وأشار إلى أن المحافظة أولت اهتماما خاصا للشباب من خلال توفير الآلاف من فرص العمل فى المشروعات الصناعية والقومية التى تمت بالمحافظة فى كافة القطاعات، لافتا إلى المشروعات الصناعية العملاقة التى دخلت بورسعيد لأول مرة وذلك فى إطار خطة الدولة لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم.

وأضاف أن هناك طفرة الملحوظة فى إنشاء مجمعات عمرانية وخدمية توفر خدمات على أعلى مستوى مثل الأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، إلى جانب الاهتمام بعودة السياحة إلى مكانتها الرائدة وإنشاء وتطوير الكيانات السياحية التى تعد مصدر جذب للزائرين من مختلف المحافظات.