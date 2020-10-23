مصدر أمني ينفي اعتداء خارجين على القانون على مواطنين بالمنيا

نفى مصدر أمني ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو زُعم خلاله حدوث اعتداءات على بعض المواطنين بمحافظة المنيا من قبل عدد من الخارجين على القانون.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" تم بثه في غضون عام 2011 لمشاجرة بين طرفين بإحدى قرى مركز شرطة أبو قرقاص بمحافظة المنيا بسبب اصطدام شخص أثناء استقلاله سيارته بمطب صناعي تم إنشائه بمعرفة أحد الأشخاص أمام منزله؛ ما أدى إلى مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة تجمع على إثرها أنصارهما، وتبادل الطرفان التعدي بالضرب والتراشق بالحجارة ما أدى لوفاة شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة آنذاك، وضبط المتورطين من كلا الطرفين.

كما أكد المصدر الأمني أن ما تم تناوله في هذا الصدد يأتي في إطار محاولات بث الشائعات ونشر الأكاذيب بأوساط المواطنين بهدف تأليب الرأي العام.