أشرف عبد الباقي: الناس رجعت التذاكر لما عرفت إن حمو بيكا هيشارك في مسرحية شمسية وأربع كراسي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن اختيار ميرهان حسين في مسرحية شمسية وأربع كراسي، كان موفقا، موضحا أن أحداث المسرحية تدور في الصيف وعلى الساحل تحديدا.

وأضاف أشرف عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ميرهان حسين لديها خبرة طويلة في الوقوف أمام الكاميرا، والأعمال التلفزيونية.

وأردف أن العمل في المسرحية كان يبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى 12 ليلا لتدريب المشاركين في المسرحية على تجسيد الشخصيات بدقة، مضيفا أن ميرهان كانت مناسبة لتجسيد شخصية المرأة الغيورة على زوجها.

وعن اختيار حمو بيكا في مسرحية شمسية وأربع كراسي، قال أشرف عبد الباقي، إن الانتقادات طالت بيكا قبل أن يشاهد الجمهور العمل، مضيفا: «التعبير عن الرأي من حق الجميع، وقبل فتح شباك التذاكر قال أحدهم لما عرفت إن بيكا هيشارك في المسرحية رجعت التذاكر».